Présidentielle : Ennaceur appelle à la neutralité de l’administration et à garantir l’égalité des chances entre les candidats

Un conseil ministériel consacré à la préparation des élections présidentielle et législatives se tiendra la semaine prochaine sous la présidence de Mohamed Ennaceur, président de la République par intérim. A noter que Mohamed Ennaceur s'était entretenu ce mercredi au Palais de Carthage avec le chef du gouvernement Youssef Chahed des derniers préparatifs en vue d'assurer le bon déroulement des prochaines échéances. La rencontre a également porté sur le souci de garantir l'égalité des chances entre tous les candidats ainsi que la neutralité de l'administration afin d'assurer des élections transparentes et loyales. La situation générale dans le pays, en particulier après la vague d'indignation suscitée par les coupures d'eau courante dans certaines régions pendant la période de l'Aïd, a été à l'ordre du jour. Les deux parties ont insisté sur la nécessité de trouver des solutions urgentes et d'œuvrer à l'amélioration du système de traitement d'eau potable.