Présidentielle: Mehdi Jomaa dépose sa candidature

Le président fondateur du parti Al Badil Ettounsi, Mehdi Jomaa, a déposé ce dimanche 04 août sa candidature à l’élection présidentielle anticipée.

Au cours d’un meeting tenu à Tunis, avant le dépôt de son dossier, Jomaa a appelé les structures régionales et locales du parti ainsi que tous les militants à la mobilisation et à déployer tous les efforts afin de garantir la réussite aux prochaines échéances électorales et démontrer l’aptitude du parti à proposer des alternatives économiques et sociales grâce à des élections démocratiques et transparentes qui confirment, a-t-il dit, que le projet démocratique en Tunisie est assuré.

Jomaa a considéré que les prochaines échéances électorales sont une opportunité pour les tunisiennes et les tunisiens et qu’il faudrait se diriger massivement aux urnes en prenant en considération les programmes électoraux pour choisir les meilleures compétences.

Le manque de confiance des électeurs en la classe politique menace aujourd’hui le processus démocratique et la pluralité, a -t-il estimé.

Jomaa a précisé qu’il a préféré avec son équipe s’engager en politique par la voie de la légitimité à travers les dynamiques citoyennes et la proposition de programmes de stratégies et d’alternatives aux citoyens et de laisser libre choix aux électeurs.

Il convient de rappeler que le meeting a débuté par une minute de silence à la mémoire de feu Mohamed Béji Caid Essebsi, suivie d’une présentation des 33 têtes de listes aux élections législatives.