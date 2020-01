Selon les prévisions de la météo, des bancs locaux de brume et de brouillard seront observés au cours de la matinée de jeudi 16 janvier 2020. Le temps sera ensuite partiellement voilé sur la plupart des régions.

Vent de secteur Ouest faible à modéré de 10 à 30 km/h.

Mer peu agitée sur le nord et houleuse ailleurs.

Températures stationnaires et les maximales seront comprises entre 13 et 18°C et voisines de 11°C sur les hauteurs Ouest.