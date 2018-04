Prévisions météo pour lundi 02 avril 2018

Selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie pour ce lundi 02 évril 2018, le ciel sera partiellement voilé puis quelques nuages sur la plupart des régions.

Le vent sera de secteur Sud assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

La mer sera agitée à très agitée, selon les prévisions de l’Institut nationale de météorologie (INM.

Les températures maximales seront comprises entre 22 et 27°C sur le nord et le centre et entre 25 et 30°C sur le sud.