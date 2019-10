Prévisions météo pour mercredi 09 octobre 2019

L’Institut national de la météorologie prévoit pour mercredi 09 octobre 2019 un temps parfois nuageux avec pluies isolées sur les régions Est et du sud-est. Ces pluies seront localement intenses.

Vent de secteur Nord fort de 30 à 50 km/h et atteignant 70km/h près des côtes Est et sous orages avec phénomènes locaux de sable sur le sud.

Mer très agitées sur les régions côtières et agitée ailleurs.

Températures maximales comprises généralement entre 18 et 24 sur le nord et les hauteurs, entre 25 et 30°C sur le reste du pays.