Prévisions météo pour mercredi 13 juin 2018

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour mercredi 13 juin 2018, le temps sera caractérise par des nuages parfois abondants sur le nord avec pluies isolées et temporairement orageuses puis intéresseront localement le centre et le sud-ouest l'après-midi.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud fort de 40 à 60 km/h près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré de 20 à 30 km/h ailleurs.

Mer très agitée.

Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 22 et 27°C sur le nord, les hauteurs et entre 28 et 33°C ailleurs et atteignant localement 37°C sur le sud.