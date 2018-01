Prévisions météo pour Mercredi 17 Janvier 2018

Selon les services de l’Institut national de la météorologie, le temps sera localement brumeux le matin puis des passages nuageux sur l'ensemble du pays devenant progressivement abondants en fin de journée sur l'extrême nord avec quelques pluies locales.

-Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes et modéré de 20 à 35 km/h à l’intérieur du pays.

-Mer très agitée sur le nord et agitée à très agitée sur les autres zones.

-Températures maximales comprises entre 14 et 19°C sur le nord et les hauteurs ouest, entre 18 et 22°C ailleurs.