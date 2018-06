Prise d’otages à Paris : le forcené a été maîtrisé et les otages libérés

Mardi, un homme avait pris en otages au moins deux personnes dans une entreprise du Xème arrondissement de Paris.

L’assaut de la police a été concluant. Le forcené qui s’était retranché, mardi après-midi, avec au moins deux personnes dans une agence de publicité du Xe arrondissement de Paris a été interpellé, selon le ministère de l’Intérieur.

Selon les premiers éléments de l’enquête, « il pourrait s’agir d’un déséquilibré aux motivations encore floues », a expliqué une source policière. L’individu avait en sa possession une arme de poing et un bidon d’essence. Un peu plus tôt, un homme qui avait croisé la route du preneur d’otages, victime de coups de poings et aspergé de carburant, avait été pris en charge par les sapeurs-pompiers.