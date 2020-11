Professeur assassiné : des manifestations dans toute la France ce dimanche

Contre l’horreur, la mobilisation: d’importantes manifestations sont attendues dimanche partout en France en hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire assassiné vendredi, un attentat qui a suscité une énorme émotion et pour lequel dix personnes ont été placées en garde à vue.

Les responsables des principaux partis politiques, associations et syndicats manifesteront ce dimanche 18 octobre à 15h00 à Paris, place de la République, et dans de nombreuses autres villes dont Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes ou encore Marseille, Lille et Bordeaux.