Projet du gaz du sud:  les critiques de la BAD

Le projet gaz du Sud, relancé par le chef du gouvernement Youssef Chahed pour contenter le sud contestataire, est sous le feu des critiques de la Banque africaine de développement (BAD), l'un de ses principaux bailleurs de fonds, rapporte Maghreb Confidentiel dans son dernier numéro(1326 du 7 février 2019).

MC précise que dans un rapport publié le 29 janvier, le Mécanisme d'inspection indépendant (MII), l'organisme de surveillance interne de la BAD, reproche à l'Entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP, étatique) et à l'autrichien OMV, en charge du projet, les insuffisances du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet. OMV l'a bien mis en place mais le "transfert de compétences" à l'ETAP n'a jamais eu lieu, malgré les préconisations de la BAD. Le rapport pointe aussi les retards pris par le plan d'action pour la réinstallation et l'indemnisation des populations. Celui-ci ne respectait pas, du reste, les critères de la BAD….

Youssef Chahed veut donc lancer l'exploitation du gaz de Nawara dès 2019, ce qui doublerait la production nationale, et construire un grand centre de traitement et de mise en bouteille à Tataouine, avec plusieurs centaines d'emplois à la clé. Une unité de traitement de gaz est aussi prévue à Gabès.