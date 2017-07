Promesses américaines de revoir la baisse de l'aide à la Tunisie

En visite aux Etats Unis, le chef du gouvernement Youssef Chahed a plaidé pour le maintien de l’aide américaine à la Tunisie. « Toute révision à la baisse de l'aide sécuritaire et économique américaine à la Tunisie risque d'envoyer un message négatif aux organisations terroristes quant aux capacités et à la promptitude des forces sécuritaires et militaires tunisiennes », a-t-il expliqué à ses hôtes américains.

Son appel a été entendu par le sénateur John McCain qui a annoncé en marge d’une rencontre avec Youssef Chahed, au centre de réflexion américain qu’il fera son possible avec les sénateurs républicains et démocrates au congrès pour ne pas valider un projet de loi réduisant les aides destinés à la Tunisie.

Il est à rappeler que le nouveau budget de l'administration Trump pour l'exercice 2018 prévoit une baisse importante de l’aide militaire et économique à la Tunisie qui se situe aux alentours de 67%.