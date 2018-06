PROMOCOTE : Le nouveau leader des paris sportifs en Tunisie

La société TUNBETS s’apprête à lancer officiellement ses activités. Spécialisée dans l’organisation des concours de pronostics sportifs à travers une plate-forme web payable en dinars tunisiens, TUNBETS, cette société 100% tunisienne, commercialisera ses offres sous la marque PROMOCOTE.

Elle sera gérée par le jeune promoteur Zied Essais qui a une grande expérience dans le domaine de l’organisation des paris sportifs, que ce soit en Tunisie, en France où dans de nombreux pays africains dans lesquels il a lancé l’organisation de concours de pronostics sportifs.

Partant, du fait que le marché des paris sportifs en ligne est inexistant d’un point de vue légal en Tunisie et que le marché parallèle est en pleine évolution avec plus de 500 mille Tunisiens qui jouent sur les sites étrangers pour un volume qui dépasse les 300 millions de dinars et afin d’offrir une solution de rechange pour lutter contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent, TUNBETS a donc décidé de lancer sa marque PROMOCOTE spécialisée dans les paris sportifs à cote.

TUNBETS proposera plus de 200 types de paris relatifs à des milliers d’événements sportifs dans le monde. Ces offres concerneront les avants-matchs, les paris en direct et les paris virtuels.

La société comptera sur une équipe d’experts et offrira aux joueurs une solution complète de paris sportifs et un contenu sportif consistant sur tous les canaux de vente dans toutes les régions du pays.

En un mot, PROMOCOTE tend à se positionner comme la marque leader du marché des paris sportifs en Tunisie.