« Le Canard Enchainé » n’a pas dérogé à la règle à sa ligne éditoriale en épinglant à sa manière l’arrestation du candidat à la présidentielle Nabil Karoui. Sous le titre « Nabil Karoui, taulard à la manière » il rappelle les péripéties de l’affaire qui a amené « l’abbé Pierre tunisien au trou ». « Le favori des sondages qui conserve se chances », écrit-il dans son édition de mercredi 04 septembre 2019.

Il a rappelé que son « engagement en faveur trop voyant aux côtés de l’ancien président Béji Caid Essebsi en indispose plus d’un dont le premier ministre Youssef Chahed ». Le palmipède qualifie les deux personnalités « d’héritiers du camp progressiste, un temps proches », mais qui « sont devenus des ennemis féroces depuis que Kraoui ne cache plus ses ambitions. Et marque des points, ajoute-t-il. « Les sondages effectués en mai et juin par Harris Intereactive déchainent ses adversaires, car Karoui est donné en tête, nettement » explique l’hebdomadaire satirique. Et d’ajouter : « après s’être attaqué à Nessma TV, le premier ministre fait voter au Parlement en juin un texte durcissant le code électoral. Dans le viseur : Karoui devenu trop puissant…le président Essebsi refuse de ratifier le texte et décède deux mois plus tard ».

«En dernier recours, le pouvoir tunisien fait arrêter l’abbé pierre de Carthage » dont l’incarcération l’a victimisé et renforcé ».