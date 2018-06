Quand Mongi Rahoui disjoncte !

Après avoir réagi sur sa page Facebook à propos de la révocation du ministre de l’Intérieur Lotfi Braham, le député Rahoui du Front populaire, a, dans une intervention sur la chaine Nessma Tv appelé les syndicats sécuritaires à apportes une réponse au chef du gouvernement.

S’adressant directement au chef du chef du gouvernement, il a considéré que ce limogeage est « un jeu d’enfants » et qu’il est temps d’y mettre fin. C’est, également pour lui, une atteinte à la morale et à la bonne volonté des sécuritaires qui se sacrifient pour la patrie et notamment la garde nationale qui est aux avants gardes de la guerre contre le terrorisme. Ce faisant, Chahed a ouvert les portes et les tribunes du terrorisme, a-t-il affirmé.

D’ailleurs dans un statut publié sur sa page Facebook, il accuse le mouvement Ennahdha d’être derrière le limogeage de Lotfi Brahem.

Vidéo : https://www.facebook.com/304390450056556/videos/381440555684878/