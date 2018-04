Quand Salah Ben Youssef confirmait l’indépendance de la Tunisie

Dans un article publié dans le site « Leaders », sous le titre « Tunisie, quand le négationnisme de l’indépendance va bon train », l’universitaire et professeur d’histoire Noureddine Dougui, a notamment écrit que « depuis quelques semaines de nombreux Tunisiens assistent, à leur corps défendant, à la naissance d’un courant négationniste animé par des «organismes accrédités» et des pseudo-historiens. Les uns et les autres cherchent fébrilement, à travers des débats-alibi et des déclarations fracassantes sur les forums publics et les réseaux sociaux, sinon à mettre en doute l’Indépendance du pays, du moins à faire table rase du processus de décolonisation ».

Il ajouté que ces pseudo historiens ont repris des arguments développés par Salah Ben Youssef en 1955 contre les Conventions franco-tunisiennes du 3 juin 1955, quelques anciens membres de l’Assemblée Nationale Constituante, relayés par des instances politiques connues, renchérissent en appelant à régler un vieux compte aux fondateurs de de l’Etat de l’indépendance ».

Il a publié un texte inédit signe par Salah Ben Youssef, en date du 23 mars 1956, où il écrit noir sur blanc que « la France a reconnu solennellement la Tunisie comme un Etat Souverain et Indépendant ».