Que faisait le terroriste algérien Bilel Kobi en Tunisie ?

L’Algérien Bilel Kobi, tué le 20 janvier au cours de l’opération menée à Jeblel Semmama par les unités spéciales de la garde nationale avec le soutien de l’armée est un proche conseiller d’Abdelmalek Droukdel, le chef d’al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Il était semble-t-il en « mission » auprès de la katiba Okba Ibn Nafaa, la branche tunisienne d’Aqmi. Un deuxième homme, Hamza Ennimr, Algérien lui aussi, et dirigeant présumé de la section d’Okba Ibn Nafaa au mont Semmama, a également été tué.

Selon le ministère de l’Intérieur, Bilel Kobi était chargé de faire le lien entre Aqmi et la brigade Okba Ibn Nafaa, en pleine réorganisation. En effet le groupe terroriste, responsable depuis 2012 de dizaines de morts parmi les forces armées tunisiennes était en mal de commandement depuis l’élimination de plusieurs de ses dirigeants l’an dernier.

Selon Mokhtar Ben Nasr, président du Centre tunisien des études de sécurité globale, sa mort et celle Hamza Ennimr est un coup dur porté à la brigade. Elle est selon lui « très affaiblie et à court de ravitaillement ».

La katiba Okba Ibn Nafaa constitue une menace importante. Le groupe, estimé à quelques dizaines de personnes, est organisé. Davantage en tout cas que les partisans de l’organisation Daesh, également présents en Tunisie, mais qui constituent une menace plus diffuse. Et malgré des opérations au sol et de fréquents bombardements sur les montagnes densément boisées, où se cachent ses combattants, les forces tunisiennes peinent à s’en débarrasser.

