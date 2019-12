Que fait Seifeddine Makhlouf au Qatar?

Le député et président du groupe parlementaire al Karama, Seifeddine Makhlouf s’est envolé à Qatar pour soutenir l’équipe de l’Espérance de Tunis qui participe à la coupe du monde des clubs. Accompagné de son alter ego Imed Dghij, enseignant de son état, il a posé avec quelques supporters de l’EST.

On ne connait pas d’affinités sportives au sulfureux député et à plus forte raison avec la prestigieuse Espérance. Il cherche peut-être à se montrer sous un autre visage, celui d’un sportif fair play.