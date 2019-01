Que font H C. Essesbsi, S.Toubal et Ons Hattab à Paris ?

Hafedh Caid Essebsi le président de l’instance politique de Nidaa Touens s’est déplacé à Paris an compagnie de Soufien Toubal et Ons Hattab pour rencontrer leur secrétaire général Slim Riahi qui hésite encore à rentrer au pays, de crainte de poursuites judiciaires.

Et même si rien n’a, pour le moment, filtré sur la teneur de cette rencontre, on croit savoir que les entretiens ont porté sur le prochain congrès et la place qui devrait revenir aux anciens de l’UPL qui a fusionné avec Nidaa. La démission de six députés de l’ancien groupe de Riahi du bloc présidé par Toubal et les menaces de quitter Nidaa et de ressusciter l’UPL auraient été évoquées au cours de la rencontre. Tout comme l'affaire de la plainte de Slim Riahi contre le chef du gouvernement, le dircteur général de la sécurité présidentielle et d'autres hauts responsables pour colplot contre l'état et qui a été classée sans suite par le parquet militaire.

Cette rencontre en catimini a, semble-t-il, suscité la grogne des principaux dirigeants du parti.