Quel match entre Liverpool et la Roma ! Matraqués par leurs hôtes pendant 80 minutes, les Romains ont réussi à rallumer l’espoir dans les dix dernières minutes (5-2). Tout se jouera au Stadio Olimpico.

Liverpool qui perd Oxlade-Chamberlain (15e) et voit Kolarov taper la barre de Karius (18e) en début de match. Le doublé de Salah en moins de dix minutes (1-0, 36e 2-0, 45e suivi d’un doublé de passes décisives en cinq minutes, pour Mané d’abord (3-0, 56e) puis pour Firmino ensuite (4-0, 61e), qui matraquent la Roma en une heure de jeu. Firmino qui signe à son tour un doublé, en sept minutes, synonyme de très grand pas vers la finale pour les Reds (5-0, 68e). Mais les Romains qui reviennent de nulle part en quatre minutes pour s’offrir le droit de rêver avant le retour, grâce à Dzeko (4-0, 81e) et Perotti sur penalty suite à une main de Milner (5-0, 85e) : oui, cette demi-finale inédite a envoyé du jeu et des frissons.