Quelle nouvelle date pour les municipales ?

C’est aujourd’hui que doit se tenir la réunion de l’Isie avec les représentants des partis politiques et des trois présidences pour décider de la date des élections municipales. Au cours de la dernière rencontre, le 18 septembre dernier, les participants sont tombés d’accord sur le report du scrutin, prévu initialement pour le 17 décembre prochain, à une date ultérieure. L’Instance avait alors proposé le 25 mars 2018 et a donné un délai pour plus de réflexion et de concertation.

Pour le moment, seul le mouvement Ennahdha a fait part de son accord sur cette nouvelle date. Les autres partis ne se sont pas encore exprimés, même si certains d’entre eux, comme le Front populaire a critiqué la manière dont a été annoncé le report des élections municipales au 25 mars 2018. « Cette nouvelle date a été décidée en catimini, sans consulter les différentes parties politiques, selon le Front », avait affirmé son porte-parole Hamma Hammami.