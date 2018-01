Qui est le directeur du complexe des jeunes arrêté à Kasserine ?

Nous apprenons que le ministère des affaires de la jeunesse et du sport a ouvert une enquête administrative contre le directeur du complexe des jeunes de Kasserine, Oussama Remili qui a été arrêté dans la nuit du mardi 9 janvier 2018 au volant d’une voiture administrative. Il est accusé d’avoir distribué de l’argent pour inciter les manifestants à saccager les institutions publiques. Les agents sécuritaires ont découvert sur lui une enveloppe contenant une somme d’argent de l’ordre de 1.900 dinars qui serait destiné aux casseurs.

Remili un cadre du ministère de la jeunesse et du sport depuis plusieurs années. Il est secrétaire général du syndicat de base de la jeunesse et de l’Union régionale de la jeunesse et des enfants de Kasserine.

Selon certaines sources, il a nié toutes les accusations portées contre lui et sa famille a affirmé que l’argent trouvé sur lui provenait d’un prêt qu’il avait contracté.