A qui profitent les pages FB tunisiennes liées à Israël et qui sont les personnalités visées?

Le site Inkyfada vient de publier une enquête sur les pages Facebook tunisiennes liées à Israël. Au nombre de 11, elles font partie des 265 pages désactivées, le 16 mai dernier, par la direction de FB. Gérées par une société israélienne, « Archimède » elles ont pour but de « d’influencer l’opinion publique principalement dans des pays africains » qui sont le Nigéria, le Sénégal, le Togo, l’Angola, le Niger, mais aussi la Tunisie.

Les pages tunisiennes s’appellent, entre autres, « Les scandales de Tunisie », « La Voix tunisienne », « Tout sauf Chahed », « Marre de la politique et des politiciens », « Les parasites de Tunis », "الانسان لاخيه الانسان” (“L’homme est un soutien pour l’homme”), une page à vocation humanitaire, “Stop à la désinformation et aux mensonges Tunisie”, "الثوره إلى القمامة” (“La révolution à la poubelle”)et “فضائح تونس” (“Les scandales de Tunisie"), "Tunisie mon amour". …Elles ne visent pas seulement Youssef Chahed, mais plusieurs personnalités tunisiennes comme Béji Caid Essebsi, Abir Moussi, Rached Ghannouchi Hamma Hammami, Mehdi Jomâa, Moncef Marzouki, Samia Abbou, Mohsen Marzouk, Yassine Ayari et Kaïs Saïed… ce sont des dizaines de partis, hommes et femmes politiques qui sont visés.…Même l’ancien président Ben Ali n’est pas épargné. Comme elles ciblent également des médias comme Mosaïque FM, Shmes FM, Attessiaa, El Hiwar ou encore le site d’information Kapitalis.

Toutefois, « Tout sauf Chahed » « comme son nom l’indique, affiche une hostilité particulière à l’encontre de l’actuel chef du gouvernement et de ses proches. Les 35 vidéos publiées par cette page ont été visionnées plus de 7,6 millions de fois. La grande majorité critique l’action du gouvernement et dénonce la corruption, la mauvaise gestion ou encore l’inflation ».

L’enquête a démontré que « l’analyse du contenu des 11 pages tunisiennes supprimées par Facebook et accusées d'être liées à une société israélienne révèlent une préférence claire pour un candidat ».

Lien: https://inkyfada.com/fr/2019/06/03/tunisie-facebook-israel/?fbclid=IwAR0hb5LyJ_-P3Mbj3o1A-OLCBglive9YyQLHJJjS10rqdjloFdiLA7tLh5E