Qui sont ces dirigeants politiques et sportifs qui sont derrière la paralysie de la CPG ?

Le ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables, Khaled Kaddour a pointé du doigt des dirigeants de partis politiques et des dirigeants sportifs, sans les nommer, qui, selon lui, sont dernière les protestations dans le bassin minier ayant provoqué l’arrêt de la production de phosphates. Il a annoncé que 113 plaintes ont été déposées contre des individus pour entrave à la production.

Il est à rappeler que depuis fin janvier la production de phosphates est aux arrêts. Une réunion a été tenue vendredi dernier à la Kasbah avec la participation de membres de gouvernement et des représentants de l’UGTT, de l’UTICA et de la société civile et des députés de la région de Gafsa. Des mesures ont été prises dans l’espoir de parvenir à débloquer la situation de l’entreprise publique.