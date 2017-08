Qui sont les terroristes abattus à Jebel Bireno ?

Les identités des terroristes qui ont été abattus par les forces spéciales de la garde nationale à Jebel Bireno, près de Kasserine, ont été dévoilées, a annoncé le porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Sofien Selliti. Il s’agit de Atef Hannachi, 25 ans, un des chefs de la Katiba «Okba Ibn Nafaa». Vingt-huit mandats de recherche avaient été émis à son encontre.

Selliti a déclaré à la TAP que, contrairement aux informations relayées par certains médias et sites électroniques, le dénommé Mourad Chayeb (frère de Lokman Abou Sakhr) ne fait pas partie des éléments neutralisés par les forces de sécurité dans l’opération lancée mardi dans la nuit à Jebel Bireno dans le gouvernorat de Kasserine.

Le deuxième élément abattu par les unités de la Garde nationale portait la nationalité algérienne. L’état de santé du troisième, blessé lors de l’opération, s’est amélioré et sa vie est hors de danger, ajoute le responsable. Il s’agit de Fakhreddine Barhoumi, 24 ans.

Il aurait participé à plusieurs attaques terroristes qui ont fait des victimes dans les rangs des forces de sécurité et des citoyens (l’attaque de Bouchebka, l’explosion d’une mine à Jebel Kassar au Kef, l’assassinat d’un berger au Kef, l’explosion d’une mine à Semmama, l’attaque de Henchir Talla...). Dans la nuit de mardi à mercredi, les unités de la Garde nationale ont éliminé deux autres terroristes et saisi quatre kalachnikovs, 7 boîtes chargeurs, une grenade artisanale, trois teasers artisanaux, des munitions et des téléphones portables.

Selliti a parlé d’une opération anticipative préparée depuis plus d’un mois en coordination avec l’unité nationale de lutte contre le terrorisme à la direction générale de la Garde nationale de l’Aouina, après consultation du ministère public.