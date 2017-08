Rached Ghannouchi, en cravate, sur Nessma TV ce mardi

Le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi sera l’invité de la chaîne Nessma TV, ce mardi 1er août. Selon le site de la chaîne qui publie sa photo en cravate, une première (qui entre semble t-il dans le cadre du changement de son image). Ghannouchi a évoqué tous les sujets brûlants du moment, à commencer par la crise du Golfe et les prochaines élections municipales en Tunisie.

Il a, également, parlé, comme il ne l'a jamais fait, de la relation entre Ennahdha et Nidaa Tounes, ainsi que celle entre Ennahdha et le gouvernement, envoyant des messages très forts et clairs au chef du gouvernement Youssef Chahed par rapport à la campagne contre la corruption et les élections présidentielles de 2019.

Le chef du mouvement Ennahdha a aussi distillé des messages forts envers nombre de personnalités nationales et politiques et a donné sa vision pour résoudre la crise économique actuelle qui frappe la Tunisie.

Il est à noter que l’interview a été enregistrée dimanche dernier et a été réalisée par le duo Khelifa Ben Sallem et Hassen Belouaer.