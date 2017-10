Rached Ghannouchi tente de rassurer Ouided Bouchemmaoui

La présidente de l’UTICA est parie en guerre contre le projet de loi des finances qui, selon elle, lèse énormément les entreprises privées. Elle a même menacé de se retirer du « Document de Carthage », si les propositions de la centrale patronale ne sont pas prises en considération.

Elle a rencontré, ce mardi, le président du mouvement Ennahdha qui s'est déplacé au siège de l'UTICA. L’entretien a porté, selon un communiqué laconique du mouvement, sur la situation économique et sociale du pays. Ghannouchi a, semble-t-il, tenté de convaincre Bouchemmaoui de ne pas penser à se retirer du « Document de Carthage » et l’aurait, même, rassuré que le projet de loi des finances serait modifié pour être plus équilibré.

Il est à noter que plusieurs dirigeants d’Ennahdha se sont déclarés favorables au projet de loi des finances. Le ministre de l’industrie et des PME Imed Hammami a souligné, en réponse aux menaces de Bouchemmaoui, que « tous ceux qui ont quitté le Pacte de Carthage l’ont toujours regretté ».

De même que deux super-conseillers économiques auprès du chef du gouvernement, Ridha Saidi et Tawfik Rajhi, le ministre chargé des grandes réformes qui ont participé à la préparation du projet de loi des finances appartiennent au mouvement Ennahdha.