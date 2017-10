Rapport de la HAICA : Ennahdha s’accapare les médias publics et Nidaa Tounes les medias privés

Dans le cadre de l'exercice de ses missions de régulation, la HIACA continue de surveiller périodiquement le pluralisme politique en dehors des périodes électorales, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret-loi 116 qui stipule que «la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle assure la liberté d'expression et le pluralisme des idées et des opinions, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé ». Elle publie des rapports périodiques sur le pluralisme politique dans les médias audio-visuels pour souligner le degré de leur engagement à respecter les principes et les règles qui régissent le secteur, garantir la liberté d'expression et intégrer le principe du pluralisme dans les idées et les opinions.

Dans son dernier rapport publié le 9 octobre 2017, la HAICA publie les résultats de l’opération d’identification du pluralisme politique dans les chaines de télévision et des radios. L’opération d’identification s’est déroulée du 23 janvier au 21 mars 2017 et a concerné six chaines de télévision, les deux chaines publiques 1 et 2, El Hiwar Ettounsi, Nessma Tv, Attessiaa et Hannibal et trois radios, la radio nationale, Mosaïque FM et Shems FM.

Le rapport, de plus de 60 pages, contient une analyse de tous les programmes politiques diffusés sur ces chaines, à savoir les débats, les journaux d’information, les interviews, les tribunes où s’entremêlent le politique, le culturel et les loisirs, le programmes de loisirs, culturels et sportifs.

Il appert de l’analyse des données que deux partis politiques, Nidaa Tounes et Ennahdha obtiennent la part du lion dans tous les programmes avec respectivement 21.51%, soit 10:38:10 et 18.21% soit 08:30:31. Ils sont suivis du front populaire avec 13.38% (06:36:51), Afek Tounes avec 5.33%(02.38.07), des indépendants à l’ARP avec 5.14%(02 :32 :19), Mashrou3 Touenes avec 5.03%(02 :29 :06)…

Mais ce qui est curieux c’est que le mouvement de Rached Ghannouchi s’accapare la Watanya Une avec 23.79%, soit pendant 01h :03 :23, suivi par le Front populaire avec 19.86% soit moins d’une heure de temps d’antenne (00h46 :56). Le parti dirigé par Hafedh Caid Essebsi arrive à la troisième position avec 18.38%( 00 :78 :36) et Mahsrou3 Tounes et l’UPL avec, respectivement, 11.71%( 00 :31 :10) et 11.55%(00 :30 :40).

Ennahdha est, également, présent en première loge dans la radio nationale avec 20.50%, suivi de Nidaa Tounes(14.75%), les indépendants( 14.10%), le Front populaire(9.43%), Afek Tounes( 8.30%), le Courant démocrate (5.28%) et Mashrou3 Tounes(5.27)…

Par contre, Nidaa Tounes s’accapare le plus grand temps d’antenne dans les chaines privées. Il pointe à la première place dans la chaine El Hiwar Ettounsi avec 28.96%( 03 :11 :04), suivi par Ennhadha avec 13.67%(01 :30 :10), Indépendants avec 13.40( 01 :28 :23), Mashrou3 avec 8.51%( 00 :56 :07) et le Front populaire avec 8.48(00 :55 :55). Il en est de même dans Nessma TV où Nidaa occupe la première place avec 19.76(03 :51 :04) puis le Front populaire avec 18.09(03 :32 :09), Ennhadha avec 9.39(01 :50 :05), Al Joumhouri avec 7.8(01 :31 :05) et le Mouvement du peuple avec 5.o%(01 :08 :05). A la chaîne Attessiaa Nidaa arriev prel=mier avec 24.36%( 02 :23 :47) suivis d’Ennhdha avec 17.96%(01 :46 :01), la Front avec 14.79(01 :27 :17) et Afek avec 9.49(00 :53 :00).

Quant à Mosaïque Fm elle a donné beaucoup plus de temps à Nidaa(24.9%). Viennent ensuite EDnnahdha(15.51%), Al Joumhouri(11.40%), le Front(8.89%) et le Harak Irada(9.61%).