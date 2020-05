Régularisation des véhicules saisis pendant le confinement général

Le porte-parole du ministère de l'intérieur Khaled Hayouni a annoncé sur les ondes de mosaïque FM, ce mardi 5 mai que le ministère a poursuivi l'application des mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre le Coronavirus.

Il a souligné que le comportement avec les personnes et les moyens de transport pendant cette période de confinement ciblé est différent de celui pendant le confinement sanitaire général obligatoire. On est donc passé de l'étape du retrait et de la saisie à l'étape des PV et amendes, explique-t-il.

Hayouni a affirmé que des procédures sont en cours pour régulariser la situation des véhicules saisis.