Répartition des tâches au sein du bureau de l’ARP

Une réunion exceptionnelle du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple, tenue lundi au Palais du Bardo, à la demande des assesseurs, a été consacrée à l’évaluation de l’action du bureau du parlement au cours de la période écoulée.

La réunion a examiné la répartition des responsabilités au sein du bureau de l’ARP et l’engagement vis-à-vis du règlement intérieur du parlement.

Selon un des députés, il a été convenu, lors de la réunion, de confier, uniquement, à l’assesseur en charge des relations extérieures les activités du l’ARP à l’extérieur, notamment les missions des délégations parlementaires à l’étranger.

Il a, également, été décidé, a ajouté la même source, de confier la responsabilité du dossier des questions orales et écrites adressées aux membres du gouvernement, exclusivement, à l’assesseur chargé de la relation avec la Présidence du gouvernement et la Présidence de la République.

Ce dernier assurera le suivi des questions des députés, de manière hebdomadaire, et programmera les séances de réponses des membres du gouvernement.

Au cours de la réunion, l’assesseur chargé de l’Information et de la Communication a été appelé à suivre de près les activités parlementaires et à communiquer davantage avec les journalistes et les médias, selon la même source.

L’assesseur chargé de la législation générale a, quant à lui, été chargé d’examiner et de trancher les dossiers qui parviennent à l’ARP avant de les présenter au bureau du parlement.

Il sera aussi chargé du protocole lors de l’accueil des délégations et des personnalités pendant les visites officielles.

Selon la même source, la réunion a porté sur la relation entre les assesseurs et la direction du parlement représentée par le secrétariat général.

L’assesseur chargé de la gestion générale a été chargée de l’organisation du travail entre les deux parties.

Rappelons que la semaine dernière, le député Marouane Falfel (Machrou3 Tounes) a, au cours de la plénière consacrée au vote de confiance au nouveau gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, indiqué avoir adressé, le 23 juin 2017, une question écrite à l’ancien gouverneur de la BCT, Chedly Ayari, et qu’il n’a reçu la réponse que 13 février 2018.

Chedly Ayari avait pourtant répondu, par écrit, à la question le 30 juin 2017, c’est-à-dire une semaine après avoir reçu la question.

Marouane Falfel s’est interrogé sur les parties qui se cachent derrière cette affaire, estimant que « ses pratiques portent atteinte au règlement intérieur de l’ARP » et « à la dignité des élus du peuple ». Il a demandé à ce que toutes les parties assument leur part de responsabilité dans cette affaire.

Falfel a été soutenu par plusieurs députés qui ont, à leur tour, demandé à la présidence du parlement de fournir des réponses claires à ce sujet.