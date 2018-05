Répartition partielle des sièges, 1101 à Ennahdha contre  1001 aux indépendants et 694 pour Nidaa

Selon la répartition partielle des sièges et en attendant la fin des dépouillements et l’annonce officielle des résultats préliminaires, le mouvement Ennahdha obtiendrait 1.100 sièges soit 32.81% contre 1001 pour les listes indépendantes (29.83%) et 694 pour son rival et ancien et ancien allié Nidaa Tounes(20.68%).

Les autres seraient accrédités d’un nombre de sièges moins important :

Ennahdha : 1101 soit 32.81% Indépendants : 1001 soit 29.83% Nidaa Tounes 694 soit 20.68% Courant démocratique : 125 soit 3.72% Front populaire : 101 soit 3.01% Mouvement Achaab : 66 soit 1.97% Mashrou3 Tounes : 55 soit 1.64% Mouvement Irada : 52 soit 1.55% Afek : 45 soit 1.34% Union civile : 39 soit 1.16%

11. Parti destourien : 38 soit 1.13%