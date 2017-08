Report de la grève des boulangeries

Annoncée pour mardi 22 août, la grève des boulangeries a été reportée au mois de septembre prochain, selon Mohamed Bouanène, président de la chambre nationale des propriétaires de boulangeries.

Cette décision a été prise suite à la réunion tenue au siège de l’UTICA pour examiner des propositions avancées par le ministère du commerce et de l’industrie pour faire face au phénomène des boulangeries anarchiques qui menacent le secteur et cause un gaspillage énorme du pain.