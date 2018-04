Reprise ce lundi des négociations sur les revendications des professeurs

Les négociations entre le gouvernement et l’UGTT sur les revendications des enseignants du secondaire reprendront ce lundi 30 avril 2018. Après le retour aux cours à la veille des vacances et la décision de remettre les notes du premier semestre à l’administration, la tension est tombée d’un cran. Toutefois, la Fédération générale de l’enseignement secondaire a mis en garde contre les sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à l’encontre des enseignants et les tentatives visant à toucher à leurs intérêts, entendre salaires.