Résultats municipales: place aux femmes et aux jeunes

L’Instances des élections(Isie) vient de donner au cours d’une conférence de presse tenue au palais des congrès de Tunis, les résultats préliminaires des élections municipales qui se sont déroulées dimanche 6 mai. En attendant l’organisation des élections dans la circonscription Mdhilla, 7.194 sièges ont été répartis sur les listes ayant obtenu au moins 3% des voix exprimées. 3.385 femmes dont 573 têtes de listes ont réussi à être élues ce qui représente soit 47.05%, contre 3.805 hommes dont 1.363 têtes de listes (52.97%).

Sur les 7.194 élus, 2.703 ont moins de 35 ans, soit 37.57%, contre 1.861 entre 36 et 45 ans(25.87%), 2.140 entre 46 et 60 ans (29.75%) et seulement 520 au-dessus de 60 ans.