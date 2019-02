Rétrospective de 7 années d'activité de la Fondation Rambourg

Organisation philanthropique familiale, créée et basée à Tunis en 2011, la Fondation Rambourg s’est fixée pour mission de favoriser l’accès public à la culture, de promouvoir l’Art, le sport et l’Artisanat en Tunisie, et de soutenir les organisations engagées dans la consolidation des droits de l’Homme et la préservation du secteur de la Santé.

Consciente de l’importance de l’Education, de l’Art et de la culture contre la violence, la marginalisation et le risque d’endoctrinement religieux touchant surtout la jeunesse, la Fondation œuvre aussi à la valorisation de l‘Art et du patrimoine ainsi qu’à la promotion de l’Éducation, seule arme réelle garante d’un avenir meilleur pour le pays.

Dans cette optique, la Fondation a pour but de préserver l’Héritage tunisien tout en prônant l’innovation dans la pratique et ce en soutenant de nouvelles initiatives ou de nouvelles approches, le tout en s’engageant sur l’ensemble du territoire tunisien notamment dans les zones les plus défavorisées.

En effet la volonté de la fondation est d’aider au développement d’une économie de la créativité et de la connaissance dans une vision de développement durable en Tunisie.

Cet engagement s’est traduit par des projets cohérents et inclusifs alliant la qualité d’exécution à l’excellence de la production. Les projets menés à terme, et en cours, ont été salués pour leur capacité à lier ces deux valeurs maitresses et inséparables.

Rétrospective de 7 années de travail passionné pour appuyer la structuration du secteur culturel tunisien

- L’organisation de l’exposition « l’Eveil d’une Nation » du 27 novembre 2016 au 1er mars 2017 : A l’occasion du soixantenaire de l’Indépendance et du cinquième anniversaire de la Révolution de 2011, la Fondation Rambourg et Ridha Moumni, historien d’art et commissaire de l’exposition ont à travers cet évènement mis en lumière ce qui fut une période elle aussi charnière et fondatrice de l’histoire tunisienne: celle des grandes réformes du XIXème siècle conduites sous les derniers Beys de la Tunisie Ottomane qui engagea le pays sur la voie de la modernité, entre 1837 et 1881.

A travers l’art de cette période, c’est tout un pan d’une histoire oubliée qui a été dévoilé, rendant ce patrimoine culturel accessible à tous, pour la première fois depuis plus d’un siècle.

- Co-production du film documentaire hommage au célèbre chanteur tunisien Hédi Jouini : The Man Behind The Microphone réalisé par Claire Belhassine. Projeté au IDFA: International Documentary Film Festival Amsterdam en novembre 2017 et au Dubai International Film Festival en décembre 2017.

- Signature d’un accord avec Columbia University en janvier 2018, pour accueillir des boursiers tunisiens de la Fondation Rambourg. La Fondation a déjà envoyé 3 boursiers à la Yehudi Menuhin School et à l’Imperial College à Londres.

- Le Lancement du Prix de la Fondation Rambourg pour l’Art et la Culture a eu lieu en Tunisie en 2 éditions en 2016 et 2018. L’importance de ce concours est dans le fait qu’il présente un soutien essentiel et précieux à la promotion de la création artistique et culturelle en Tunisie.

- Financement, construction et suivi du projet Centre Culturel des Arts et Métiers de Jebal Semmama, devenu depuis son inauguration en Octobre 2018 un lieu phare de la culture montagnarde. En effet, les nombreux artistes, troupes et compagnies partenaires de ce projet, ont fait de l’action culturelle de proximité une priorité qui redonne le sourire aux enfants de la région et donne un espoir solide d’éloigner de la radicalisation et de l’extrémisme violent, dans ce village à 15KM du mont Chaambi.