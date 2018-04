Réunis, lundi, en commission, pendant plus de huit heures, au palais de Carthage, les signataires du Document de Carthage ont convenu de nouvelles politiques pour gérer la crise. La réunion a enregistré pour la première fois la participation du secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi qui a insisté sur la nécessité d'en finir avec la préparation de la nouvelle feuille de route dans les plus brefs délais. Il a été soutenu dans s proposition par le président de l’UTICA Samir Majoul qui semble partager l’approche de son nouvel « allié » concernant l’évaluation de l’action du gouvernement. N’a-t-il pas assuré que l'organisation patronale ne sera jamais en conflit avec l'UGTT malgré les multiples tentatives de les diviser? Ils considèrent tous les deux que « la Tunisie a besoin d'un gouvernement indépendant des partis politiques ».

Pour revenir à la réunion d’hier, Yosra Mili, membre du bureau politique de l’Union patriotique libre (UPL), et représentant son parti dans la commission a fait état d’un compromis entre les signataires du Document de Carthage lors de la réunion de la Commission chargée de définir les priorités de l’économie nationale et de proposer les réformes y afférentes.

« Il s’agit de politiques courageuses, inédites et applicables dans l’immédiat », a-t-elle dit.

Selon Mili, la réunion de Carthage a soumis à la réflexion plusieurs thèmes à caractère économique, citant en particulier les finances publiques et le commerce parallèle outre d’autres priorités de l’économie nationale.

Mili a fait observer que les travaux de la commission devraient reprendre mercredi, assurant que les contours de la feuille de route seront fin prêts d’ici la fin de la semaine.

Ont assisté à la réunion les représentants des partis de Nidaa Tounes, d’Ennahdha, d’Al-Moubadara, d’Al-Massar, de l’Union patriotique libre et des organisations suivantes : UGTT, UTICA, UTAP et UNFT.

Lors d’une réunion le 3 mars, sous la présidence du Président Béji Caïd Essebsi, les signataires du Document de Carthage ont décidé la création d’une Commission qui aura pour mission de définir les priorités de l’économie nationale et de proposer les réformes y afférentes.

Cette commission est composée de deux représentants de chaque parti et de chaque organisation signataires du Document de Carthage.

Le Document de Carthage regroupait neuf partis politiques avant le retrait, début janvier dernier, de « Afek Tounes » et « Machrou3 Tounes ».

Les partis « Al-chaab » et « Al-Joumhouri » étaient absents de la réunion du 3 mars.