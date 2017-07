Ridha Belhaj annonce la création de « La Tunisie d’abord »

Après Mohsen Marzouk et son mouvement « Mashrou3 Tounes », Said Aydi, et son parti « Bani Watani », un autre ancien dirigeant de Nidaa Tounes, de surcroit membre fondateur, Ridha Belhaj annonce la création de son propre mouvement, baptisé « La Tunisie d’abord » dont le lancement officiel sera fait le 24 juillet, juste à la veille de la célébration du 60ème anniversaire de la République.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Ridha Belhaj a souligné que le nouveau parti organisera une réunion générale et invitera ses adhérents et des personnalités nationales ainsi que des représentants des partis politiques.

Il a précisé que le nouveau parti comprendra des politiques indépendants, pour la plupart démissionnaires de Nidaa Tounes, tout en gardant les idées qui ont présidé à la création de Nidaa qui, selon lui, se sont évaporés en raison de l’alliance avec le mouvement Ennahdha.

Il a également ajouté que le parti comprendra trois anciens députés de Nidaa qui sont Khemaïes Ksila, Naceur Chouikh et Abdelaziz Kotti.