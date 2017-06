Ridha Chaghoum nouveau directeur de cabinet du chef du gouvernement

L’ancien ministre des finances et actuel conseiller économique auprès du président e la république Ridha Chalghoum a été nommé directeur du cabinet chef du gouvernement en remplacement de Hédi Mekni nommé secrétaire général du gouvernement.

Mohamed Ridha Chalghoum qui a été pressenti pour ce poste dès la formation du gouvernement d’union nationale, est né à Gafsa en 1962.

Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures, spécialité financement du développement, et d'une licence en sciences économiques. Il est également diplômé de l'Institut de défense nationale. Il a été ministre des finances dans le dernier gouvernement de Ben Ali. Il a, auparvant,occupé le poste de président du Conseil du marché financier, avant d'assumer différentes fonctions dont celles de chef de cabinet du ministre des finances et de directeur général des avantages fiscaux et financiers au même ministère.

Il a également été directeur de l'épargne et du marché financier au ministère des finances.

Il est marié et père de trois enfants.