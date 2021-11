Ridha Charfeddine démissionne de l’ARP et se retire de la vie politique

Le député Ridha Charfeddine a annoncé dans un communiqué signé de sa main sa décision « définitive et irrévocable » de démissionner à compter de ce mercredi 3 novembre 2021 de ses fonctions de député à l’Assemblée des représentants du peuple actuellement gelée en vertu du décret présidentiel en date du 29/7/2021.

Cette décision est « volontaire et définitive » suite à « son retrait définitif » de l’activité politique, sportive et partisane « pour des raisons strictement personnelles et familiales », conclut le communiqué dont la signature a été légalisée.