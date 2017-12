R.Mouakher : « entre le parti et le gouvernement j’ai fait le choix du second »

Le ministre des Affaires locales et de l’environnement, Riadh Mouakher a, dans une déclaration à l’agence TAP, indiqué, qu’entre « le parti et le gouvernement, il a choisi le second eu égard aux circonstances difficiles que traverse le pays ». Le ministre a, également, réitéré l’attachement des militants d’Afek Tounes, à l’instar de Samira Merai (Ex-ministre de la santé), au document de Carthage qui définit les priorités du gouvernement d’Union nationale.

Selon Mouakher, l’annonce de la décision de démissionner de la présidence du conseil national d’Afek Tounes a précédé la tenue du conseil qui a annoncé son départ du gouvernement.

Rappelons-le, dans une déclaration, au terme d’une session extraordinaire de son conseil national, tenue samedi dernier, Afek Tounes avait appelé ses représentants au sein du gouvernement à se retirer, louant « les efforts considérables qu’ils ont consentis dans leur mission et leur abnégation au service du pays ».

Les représentants de Afek Tounes au gouvernement sont : Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Faouzi Abderrahmen, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Hichem Ben Ahmed, secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce, chargé du Commerce extérieur, et Abdelkoddous Saadaoui, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Jeunesse.

Il est à rappeler que le chef du gouvernement Youssef Chahed a rejeté, ce lundi 18 décembre, la demande des ministres du parti Afek Tounes, de quitter le gouvernement, pour préserver « la stabilité politique et garantir la continuité de l’action gouvernementale ».