Ronaldinho régale au cours d’un match en prison : Cinq buts et six passes décisives

Soupçonné d'usage de faux passeport et placé en prison avec son frère, Ronaldinho n'oublie pas autant le football. De nombreux médias sud-américains rapportent que l'ancien Parisien a participé à un match entre détenus et policiers, durant lequel il aurait inscrit cinq buts et distillé six passes décisives pour une victoire 11-2.

Même en prison, l’amour du football ne quitte pas Ronaldinho. Maintenu en détention au Paraguay depuis une semaine pour des soupçons d'usage de faux passeport, l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone n’a pas pour autant perdu son indécrochable sourire, ni sa passion du ballon rond. Selon plusieurs médias sud-américains, dont le journal paraguayen ABC Color et le site brésilien Globo Esporte, il a participé ces dernières heures à un match lors d’un tournoi organisé par d’autres détenus.

Plutôt réticent au début à l’idée de toucher le cuir, expliquant même qu’il n’avait pas les bonnes chaussures pour jouer, le champion du monde 2002 a fini par se laisser convaincre devant l’insistance de l’assemblée. Opposé à une équipe composée de détenus et de policiers, Ronaldinho n’aurait pas mis bien longtemps à impressionner ses partenaires de jeu et à s’amuser du joueur chargé de le prendre au marquage, un homme politique paraguayen incarcéré depuis le mois dernier.

D’après Globo Esporte, Ronaldinho aurait inscrit pas moins cinq buts et distillé six passes décisives, offrant une victoire facile à sa formation (11-2). La mention "Champion futsal d’une prison au Paraguay" a depuis fait son apparition sur sa page Wikipédia...