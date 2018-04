Saisie de bouteilles d’eau minérale importées de Turquie

Il parait qu’on importe tout de la Turquie, y compris l’eau minérale non conforme à la réglmentation, en plus bien entendu des « glibettes blanches » et d'autres produits de consommation. C’est ainsi que le ministère du commerce a annoncé avoir saisi 7.000 bouteilles d’eau minérale gazeuse aromatisée de marque turque.

Les services de contrôle ont relevé la non-conformité de cette eau avec la réglementation nationale sur la composition du produit et son étiquetage, notamment la présence d’indications sur les dates de fabrication et de fin de validité en langue turque au lieu de l’arabe.

L’importateur a été sommé de retirer l’ensemble de ces bouteilles des circuits de distribution.