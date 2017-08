Samir El Wafi sera-t-il libéré ce jeudi, à la veille de l’Aid ?

Samir El Wafi détenu depuis plus de deux mois détenu depuis plus de deux mois pour avoir « soutiré de l’argent à une femme et son fils en contrepartie de promesses d’une licence de vente d’alcool », pourrait être libéré aujourd’hui, sinon lundi prochain.

Selon ses avocats, la plaignante dans l’affaire a accepté la réconciliation et signé un document attestant le retrait de la plainte et reconnaissant avoir récupéré une grande partie de la somme d’argent qui lui avait été soutiré. Une demande de libération a été déposée, mercredi 30 août, auprès du juge d’instruction qui pourrait se prononcer en faveur de sa libération