Samsung met en garde ses partenaires et ses clients contre la concurrence déloyale

Dans le cadre de sa participation à la lutte contre le marché parallèle et les imitations qui ne cessent d’inonder les marchés internationaux et ceux de la Tunisie en particulier, Samsung Electronics Tunisie met en garde contre la vente de produits labellisés Samsung mais qui s’avèrent du marché parallèle ne présentant aucun des critères de qualité établis et respectés par le fabricant coréen.

A ce titre, la filiale tunisienne rappelle à tous ses partenaires et ses clients que seuls les produits portant un macaron confirmant la garantie de Samsung (drapeau tunisien) sont des appareils sortis tout droit des unités de fabrication de Samsung.

Samsung Tunisie dégage toute responsabilité de défaut de fabrication pour tout article acheté en ligne ou ailleurs que chez un dépositaire agréé et acquis sans la boîte portant le sceau de qualité de Samsung.