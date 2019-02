Santé : une nouvelle épidémie qui pourrait tuer des millions de personnes

Des scientifiques ont mis en garde contre un risque d’épidémie mortelle appelée "maladie X" dont la propagation éliminerait des millions de personnes, comme la "grippe espagnole", qui a causé la mort de près d'un cinquième de la population mondiale. Les scientifiques tentent de prédire quand et comment la souche mortelle de la maladie va émerger, selon un rapport publié lundi par le journal Sun. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti l’année dernière que les conditions étaient "favorables" à la propagation de la "maladie X" et a déclaré dans un communiqué: "Nous avons des indications selon lesquelles une pandémie grave pourrait provoquer une maladie mortelle inconnue. "L'histoire nous apprend que l'épidémie sera probablement importante et sans précédent chez l'homme, a déclaré John Arne Rottingen, conseiller scientifique de l'OMS. Nous devons nous préparer et planifier notre préparation en termes de vaccins et de diagnostics". Source: http://www.leseco.ma/monde/74705-la-maladie-x-une-menace-pour-l-humanite...