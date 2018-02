Scènes de violence dans le derby de Gabes

La spirale de violence dans les stades ne semble pas s’arrêter. Après les scènes qui ont émaillé le match entre l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel, jeudi dernier et qui ont provoqué la blessure d’une quarantaine de policiers, le derby de Gabes s’est terminé en queue de poisson. Les joueurs des deux équipes ont échangé des coups et des supporters ont envahi le terrain. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour les évacuer. 13 agents ont été blessés selon un premier bilan. Une quinzaine d’individus ont été arrêtés à la fin de la rencontre.

Il est à noter que c’est l’Avenir Sportif de Gabès qui remporté ce derby face à son voisIn le Stade gabésien par 1-0.