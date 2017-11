Schwarzkopf Men, des produits capillaires exclusivement pour les hommes

Dans le cadre du lancement sur le marché tunisien de Schwarzkopf Men les nouveaux produits capillaires 100% masculin, Henkel Beauty Care a organisé un grand évènement vendredi 17 novembre 2017 au terminal 2 B, pour présenter en avant-première cette nouvelle gamme de shampooing



Une soirée animée par le célèbre acteur Hamdi Hadda, à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités ainsi que l’équipe de Henkel Tunisie représentée par son directeur général, M.Sofiane Gordah et Melle Cyrine Chaouch, Brand Manager.

À travers sa nouvelle gamme, Schwarzkopf compte offrir enfin à tout homme qui souhaite prendre soin de ses cheveux une formule haute performance qui répond parfaitement à ses nombreuses attentes. Et c’est parce que le public masculin a des exigences et des besoins spécifiques, que Schwarzkopf leur a réservé une formule triple-action "Power Action 3" qui agit simultanément sur les cheveux, le cuir chevelu et les racines, pour une chevelure en bonne santé tout au long de l’année.

Dès les premières applications, les résultats sont visibles à vue d'œil. Les cheveux, quels que soient leurs profils capillaires, sont revitaminés, nourris, et retrouvent toute leur splendeur. Que ce soit pour les tonifier, pour les débarrasser des pellicules ou pour les purifier cette gamme offre une sensation intense, idéale pour bien démarrer la journée.

A chaque homme son shampooing

Avec 5 références incontournables, dont chacune répond à un besoin spécifique, la gamme de Schwarzkopf Men confirme la volonté de l'expert capillaire à s'investir davantage dans la conquête de la gent masculine.

- La formule Anti-chute: Grâce à sa formule à l’Arginine, ce shampooing anti-chute renforce intensément la fibre capillaire et agit au cœur des racines pour favoriser la pousse des cheveux. Avec ce shampooing Schwarzkopf Men Power Action 3, votre chevelure renait et retrouve toute sa splendeur.

- La formule Cheveux & corps: Ce shampooing 2 en 1 Amino Power suffit à lui seul pour nettoyer et rafraîchir les cheveux et le corps. Tout en vous tonifiant, ce shampooing vous offre une sensation de fraîcheur intense. Avec ce shampooing 2 en 1 tonifiant et vivifiant, vous gagnerez du temps sous la douche et profiterez d’un effet coup de fouet instantané !

- La formule Antipelliculaire: vous voulez vous débarrasser très vite de vos pellicules, l’expert capillaire a concocté pour vous un shampooing au Zinc Pyrithione. Celui-ci élimine non seulement les pellicules visibles mais prévient également les nouvelles apparitions, tout en apaisant le cuir chevelu. Grâce à la formule enrichie en Zinc de votre shampooing

Schwarzkopf Men Power Action 3, votre cuir chevelu retrouve de sa superbe après 6 semaines d’utilisation régulière.

- La formule Pureté & Fraîcheur: Cette formule enrichie en Protéine du shampooing Pureté & Fraicheur procure une intense sensation de fraîcheur et vient à bout de toutes les impuretés : transpiration, excès de sébum et restes de produits coiffants. Ce shampooing rafraîchissant nettoie, purifie et apaise le cuir chevelu.

- La formule Fresh menthol-Sébo régulateur: Cette formule est conçue pour les cheveux à tendance grasse. Avec son effet anti-regraissant, ce Shampooing nettoie et rafraîchit jusqu'à 48 h. De même, il absorbe l'excès de sébum tout en stimulant immédiatement les racines.

« Nous attachons une grande importance aux besoins de nos clients mais surtout à la qualité de nos produits mais nous mettons un point d’honneur à les rendre les plus accessibles possibles. Nous avons donc opté pour une gamme de shampooings particulièrement ciblée et efficace, à la fois puissante et complète dédiés exclusivement aux gentlemen » conclut Mlle Cyrine Chaouch, Brand Manager.