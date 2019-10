Second tour de la présidentielle : un scrutin sous haute observation

Les bureaux de vote viennent d'ouvrir à l’intérieur du pays. De 24 candidats au premier tour, il n'en reste plus que deux : Nabil Karoui et Kaïs Saïed. Le taux de participation à ce second tour sera observé de près. En effet, le premier tour de la présidentielle et les législatives ont été marqués par une faible participation - respectivement 48,98% et 41,32% - et de très nombreux votes blancs.

Des appels ont été lancés aux électeurs pour aller voter en masse. Ils sont, en effet, 7 millions 150 mille à s’être volontairement inscrits dont plus d’un million 500 mille juste avant le démarrage du marathon électoral. On s’attend à une participation plus importante surtout que le temps encourage les gens à aller voter.