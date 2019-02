Sfax : précisions sur le décès d’un ouvrier ivoirien dans un chantier

Le porte-parole des tribunaux de Sfax, Mourad Turki, a confirmé, ce matin sur les ondes de Shems FM, le décès d’un ouvrier ivoirien dans un chantier de la région. Toutefois, le décès a eu lieu il y a quelques années et les responsables ont été punis.

Turki a déclaré qu’un homme d’affaires de la région est accusé d’avoir séquestré et exploité, l’année dernière, des ressortissants ivoiriens et camerounais. Il leur a confisqué leurs passeports et les faisait travailler sans contrat ce qui constitue un crime de traite des humains. Il a été arrêté et poursuivi en justice.