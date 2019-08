Sidi Bouzid abritera le siège du conseil supérieur des collectvités locales

Le siège du Conseil supérieur des collectivités locales, instrument essentiel de la décentralisation, prévu par le Code des collectivités locales, sera installé à Sidi Bouzid, décide un Conseil ministériel restreint (CMR), tenu, mardi matin au palais de la Kasbah et consacré à cette région du centre-ouest de la Tunisie.

Ce CMR, présidé par le chef du gouvernement Youssef Chahed et au terme duquel, 95 mesures, dont plusieurs à caractère économique, ont été prises au profit de la région, a également décidé de mobiliser un financement additionnel estimé à 100 mille dinars pour aider 7 nouvelles municipalités à Sidi Bouzid, à préparer des plans d'aménagement territorial.

Il a aussi décidé de consacrer un investissement de l'ordre de 250 mille dinars pour cofinancer l'aménagement d'un parc familial à la municipalité de Sidi Bouzid et un autre investissement estimé à 520 mille dinars à la municipalité de Menzel Bouzayene.

Le conseil a aussi décidé de consacrer une enveloppe de 300 mille dinars au profit des municipalités de Bir Lahfai, Mzouna, maknessi, Ouled Haffouz et Sebbala pour des travaux d'aménagement du territoire et la cration d'arrondissements municipaux.

Un financement estimé à 150 mille dinars sera aussi destiné à la création d'espaces verts dans les municipalités de jelma, Sidi Ali Ben Aoun et Regueb.

Le CMR a également décidé de mobiliser un financement estimé à 7 millions de dinars pour la réalisation du projet "La place de la Terre et des Arts", un espace de plaisance et aussi d'activités culturelles destiné aux familleset pour la construction et l'équipement d'une salle de congrès.