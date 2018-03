Signature d’une convention de partenariat entre Tunisie Telecom et la Télévision Tunisienne

La relation liant Tunisie Telecom à la Télévision Tunisienne se consolide d’une année à une autre avec plus de confiance et engagement à réussir ensemble.

M. Abdelmajid Mraihi le Président Directeur Général de la Télévision Tunisienne et M. Mohamed Fadhel Kraiem Président Directeur Général de Tunisie Telecom ont signé le vendredi 23 mars 2018 une convention de partenariat triennal portant sur la fourniture d’une large gamme des offres et de solutions de télécommunications.

Le présent contrat cadre fournit à la Télévision Tunisienne des forfaits préférentiels, et des tarifications avantageuses sur plusieurs services: la téléphonie fixe, le Mobile et Data.

L’accord prévoit, également, d’apporter à la Télévision Tunisienne le conseil par rapport aux choix techniques et proposer des solutions sur mesure.

A cette occasion, M. Abdelmajid Mraihi a déclaré que la Télévision Tunisienne a renouvelé sa confiance à Tunisie Telecom pour le rôle majeur qu’elle joue dans le développement du secteur des technologies de la communication en Tunisie. Et de poursuivre « nous remercions Tunisie Telecom pour son appui constant au secteur de l’information en général et aux journalistes en particulier, en soulignant que ce partenariat ouvre de nouveaux horizons pour une utilisation plus accrue des TICs qui sont les outils essentiels d’une presse professionnelle».

De son côté M. Mohamed Fadhel Kraiem, Président Directeur Général de Tunisie Telecom a précisé que «l’accord conclu avec la Télévision Tunisienne s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Tunisie Telecom qui consiste à développer un écosystème de partenaires technologiques pour le développement de solutions innovantes pour les entreprises dans les divers secteurs ». Le Président Directeur Général de Tunisie Telecom a souligné que "cet nouvel acquis témoigne de la volonté de l’opérateur national Tunisie Telecom à faciliter davantage la mission des journalistes en adoptant les meilleurs services de téléphonie pour véhiculer comme il se doit l’information aux citoyens".

La cérémonie de signature de ce contrat de partenariat s’est déroulée; en présence des hauts responsables des deux partenaires, au siège de la Télévision Tunisienne.